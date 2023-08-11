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НовостиОбщество11 августа 2023 8:34

В Сурском сквере Волгограда начали устанавливать фонтан

В Сурском сквере строители установили вечернюю подсветку и смонтировали электротехнические и насосные комплексы нового фонтана
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Сейчас фонтан выглядит так

Сейчас фонтан выглядит так

Фото: Юлия Данильченко

В Сурском сквере Волгограда ведутся последние приготовления к запуску фонтана. Строители уже установили подсветку, оштукатурили и облицевали гранитом чашу фонтана, а также смонтировали электротехнические и насосные комплексы фонтана. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Помимо этого, рабочие подготовили основание для скульптурной композиции, посвященной строителям города - ее созданием занимается скульптор Сергей Щербаков. А вдоль пешеходных дорожек появятся бронзовые миниатюры пожарной каланчи, Центрального универмага, храма Александра Невского, Вечного огня на Мамаевом кургане.

Также в парке укладывают плитку и газон. Агрономы готовятся высаживать здесь новые кустарники и деревья.