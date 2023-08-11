ЦГМС: в Волгоградской области на выходных похолодает до +15 градусов

В Волгограде в выходные осадки не прогнозируют Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область идет похолодание в ближайшие выходные. Ожидается понижение температуры воздуха до +15 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз погоды Волгоградского ЦГМС.

Правда, свежесть будет местами в некоторых районах региона ночью, днем по-прежнему будет стоять жара. По области 12 августа местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать +20...+25º, при прояснении +15º, днем +27...+32º, местами до +37º. В Волгограде в субботу без осадков, ночью температура воздуха +23...+25º, днем +35...+37º.

13 августа по области также кратковременные дожди с грозами и ветром до 20 метров в секунду. Температура будет ночью +20...+25º, местами она опустится до +15º, днем +27...+32º, в некоторых районах ожидается жара до +37º. В Волгограде воскресенье будет сухо, ночью ожидается +23...+25º, днем +32...+34º.