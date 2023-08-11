В Волжском две недели ищут 81-летнюю пенсионерку в шапке

Женщину ищут с июля. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей оказать помощь в поиске 81-летней Надежды Глушковой из Волжского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, пенсионерка ушла из дома 31 июля. У нее нет телефона, то есть возможности связаться с близкими, а родные не смогли самостоятельно найти женщину и обратились в правоохранительные органы. Вот уже почти две недели местонахождение пропавшей установить не удается. Скорее всего, женщина находится в родном городе, но не может вернуться домой.

В день исчезновения Надежда была одета в бордовый пиджак, темные брюки и коричневую шапку. У нее худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза, рост около 160 сантиметров.

Телефоны для связи: 8-800-700-54-52 или 112.