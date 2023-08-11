В Волгограде мужчина снабжал террористов амуницией и лекарствами

Суд избрал меру пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в спонсировании террористической организации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, задержанный перечислял средства одному из членов «Хаят Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в РФ организация) на амуницию, лекарства и другие необходимые средства первой необходимости.

Волгоградца задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. Ближайшие два месяца мужчина проведет в тюрьме, затем меру пресечения могут продлить.

- В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, - добавили в ведомстве.