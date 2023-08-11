На полигоне под Волгоградом прошла радиотренировка

Связисты провели тренировку. Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области связисты провели радиотренировку с использованием радиостанций нового поколения «Азарт». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, с помощью современный радиостанций военные организовали сеть спутниковой связи.

- В качестве основных достоинств радиостанции отмечается портативность, многофункциональность, возможность работы в режиме ретранслятора, определения и передачи координат местонахождения корреспондента, работы в разных режимах модуляции радиочастоты и другое, - отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, во время учений военные применили усовершенствованные командно-штабных машинах 5-го поколения и радиорелейные станции. В тренировке приняли участие более сотни военнослужащих по контракту и десять единиц средств связи.