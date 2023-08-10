Волгоградскюие врачи спасли писателя Евгения Лукина с разрывом диафрагмы

Врачи провели операцию писателю. Фото: пресс-служба облздрава.

Хирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 избавили известного русского писателя-фантаста Евгения Лукина от тяжелых последствий травмы диафрагмы, полученной более двадцати лет назад в результате аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, писатель обратился к медикам из-за проблем со здоровьем. У мужчины появилась отдышка.

- При обследовании пациента была выявлена большая диафрагмальная грыжа с перемещением органов брюшной полости в грудную клетку. Врачи медучреждения приняли решение о необходимости проведения хирургического вмешательства, - рассказали в облздраве.

Писателя оперировал заведующий хирургическим отделением Вадим Котрунов. Пациенту укрепили диафрагму. Ему уже гораздо лучше. Отметим, что Евгений Лукин является автором известный произведений («Алая аура протопарторга», «Типа того что как бы», «Катали мы ваше солнце» и др).