В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешенного козла

В селе ввели карантин из-за козла. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области ввели карантин из-за животного, у которого обнаружили бешенство. Опасное для человека заболевание выявили у козла. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный на портале региональной администрации документ, вирус выявили 8 августа эксперты «Волгоградской области ветеринарной лаборатории».

На основании протокола в селе и на прилегающей территории введен карантин. По официальным данным, радиус - около двух километров. Специалисты проводят мероприятия, чтобы обезопасить других животных и предотвратить заражение жителей. Напомним, что бешенство смертельно для людей.