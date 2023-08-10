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НовостиОбщество10 августа 2023 13:23

Погибшего в ходе СВО Владимира Татаринова похоронили под Волгоградом

Прощание с погибшим защитником Отечества прошло в Котельниково
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Владимира Татаринова проводили в последний путь в Котельниково. Фото: администрация Котельниковского района

Владимира Татаринова проводили в последний путь в Котельниково. Фото: администрация Котельниковского района

В зоне проведения специальной военной операции геройски погиб житель Волгоградской области Владимир Татаринов. Печальная новость пришла из Котельниково. Бойца со всеми почестями похоронили на родной земле 9 августа, сообщили в паблике администрации Котельниковского района.

24-летний военнослужащий Владимир Татаринов погиб в зоне СВО на Украине при выполнении боевых задач. Церемонию прощания с земляком в Котельниково устроили в районном ДК. Проводили в последний путь бойца со всеми военными почестями.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Владимира Татаринова и всех погибших в ходе спецоперации.