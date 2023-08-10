11 августа волгоградцев ждет сорокоградусная жара

В Волгограде сорокоградусная жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Волгоградской области ждут очень жаркие дни - до конца недели температура воздуха будет прогреваться почти до сорока градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики Гидрометцентра, 11 августа в регионе будет до +39 градусов. Ночью ожидается до +25 тепла. При этом в отдельных районах вероятны небольшие и короткие осадки преимущественно в темное время суток. Ветер юго-восточный с порывами 6-11 метров в секунду. Выходные тоже будут очень жаркими.

МЧС предупреждает волгоградцев о высоком риске пожаров в августе. Особенно это касается южной части Палласовского района, центральных и часть северных районов (Новоаннинский, Алексеевский), южных (Калачевский), Волгограда и ряда прилегающих районов. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.