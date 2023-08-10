В Волгоградской области планируют построить 2,5 млн кв. метров жилья за три года

Строители наращивают объемы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Построить в Волгоградской области 2,5 миллиона кв. метров жилья за три года – такую амбициозную задачу отрасли на Градостроительном совете 10 августа 2023 года поставил губернатор Андрей Бочаров. Градсовет, на котором подвели промежуточные итоги и обсудили перспективы, прошел накануне Дня строителя в новой школе, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Рост есть по темпам и объемам жилищного строительства, по строительству инфраструктурных, дорожных, транспортных, производственных, социальных, коммерческих и других объектов. – отметил губернатор.

В целом «объем работ в строительстве» в регионе за первое полугодие вырос на 77% и достиг 55,5 миллиарда рублей. На сегодня строят 217 объектов социальной инфраструктуры, 174 из них должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. Среди масштабных дорожных строек Обход Волгограда, Третий пусковой комплекс моста через Волгу. Также возводят промплощадки, модернизирую очистные сооружения Волгограда.

За 10 лет строительная отрасль должна обеспечить не менее 6% ВРП, в 2,5 раза увеличить годовые объемы и создать 3650 новых рабочих мест. Для роста темпов строительства жилья регион планирует расширить участие в федеральных программах господдержки. Кроме того, в 2023-м полностью закрыть проблему обманутых дольщиков, через два года приступить к расселению аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2022 года, а также помогать подшефному Станично-Луганскому району ЛНР.