Под Волгоградом задержали трех убийц, расправившихся над тремя людьми

Фигуранты задержаны. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгоградской области трое сообщников жестоко расправились над тремя людьми. Жуткие убийства произошли в Котельниковском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, фигурантами уголовного дела стали мужчины 36 лет и 33-летняя женщина.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Котельниковскому установили личность и задержали подозреваемых в совершении преступлений, - уточнили в полиции региона.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года они убили 44-летнего мужчину в Котельниково, сбросили его тело в колодец. В августе 2023 года все трое вместе с 21-летним сообщником расправились над 38-летним жителем на берегу реки Аксай. Они закопали тело на улице Дачной. Потом молодой участник преступления решил рассказать обо всем, но его также убили, выбросив тело в реку.

- В настоящее время все подозреваемые задержаны, проводится комплекс неотложных следственных действий. Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следкоме по региону.