Трое пострадали, водитель погиб в перевернувшейся «девятке» под Волгоградом

Водитель потерял контроль над дорогой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три человека пострадали, один погиб в перевернувшейся «девятке» под Волгоградом. Смертельное ДТП случилось вечером в среду на улице Кошевого в Волжском. По предварительным данным, 48-летний водитель «ВАЗ-2109» потерял контроль за дорогой, автомобиль опрокинулся. Сообщили в главке МВД России по региону.

- Водитель напротив ЛЭП №20/4 не справился с управлением, потерял контроль за дорожным движением и допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

В этой аварии пострадали три пассажира «девятки» - мужчины 39 и 42 лет, а также 42-летняя женщина. Их увезли в больницу. Водитель отечественной легковушки погиб на месте ДТП.