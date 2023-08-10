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НовостиПроисшествия10 августа 2023 9:31

Полиция Волгограда задержала расстрелявшего посетителей кафе Black Lion мужчину

В Волгограде на скрывавшегося два месяца участника перестрелки в кафе завели уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину задержали.

Мужчину задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгограда задержала в 34-летнего мужчину, устроившего перестрелку в кафе Black Lion в июне этого года. Подозреваемому удавалось скрываться от правоохранителей больше двух месяцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент случился в начале лета в Красноармейском районе.

Между отдыхающими компаниями случился серьезный конфликт. Фигурант уголовного дела достал травмат и несколько раз выстрелил в оппонентов. В итоге троих мужчин госпитализировали с различными травмами в больницу. А стрелку удалось скрыться. Полиция возбудила уголовное дело и объявила волгоградца в федеральный розыск.

- Накануне злоумышленник, скрывавшийся на территории другого региона, был задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить ответственность до десяти лет лишения свободы, - уточнили в полиции региона.