В Волгограде подорожал набор для окрошки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде подорожали некоторые продукты, которые идут в ход во время приготовления окрошки. За неделю с 1 по 7 августа на 5,92% выросли цены на огурцы. Килограмм овощей в среднем стоит 60,26 рубля. На 2,22% увеличились цены на вареную колбасу, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Кроме того, в Волгограде стало дороже мясо: говядина - на 1,34% до 477,98 рубля в среднем за килограмм, свинина – на 1,5% до 298,08 рубля. Куры поднялись в стоимости на 1,18%, мороженая рыба – на 1,69%, фруктово-ягодные консервы для детей – на 1,48%, сахар-песок – на 1,13%, яблоки – на 3,36%, маргарин – на 1,61%.

Некоторые продукты стали выгоднее за минувшие 7 дней, большинство из них – овощи. Картофель подешевел на 16,06%, свекла – на 8,06%, капуста – на 9,18%, репчатый лук – на 12,34%, помидоры – на 9,67%, капуста – на 9,18%. Снизились цены на подсолнечное масло на 2,21%, чай – на 2,59%, вермишель – на 2,1% и дорожавшие в последние недели бананы – на 5,33%.