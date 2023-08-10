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НовостиПолитика10 августа 2023 8:20

В ходе СВО погиб Роман Сихварт из Волгоградской области

Под Волгоградом простятся с погибшим в спецоперации военным
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

Вечная память! Фото: администрация Камышинского района.

В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине жителя Камышина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе районной администрации, Роман Сихварт отдал свою жизнь, мужественно защищая Родину, выполняя воинский долг.

- Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Романа Сихварта искренние соболезнования, - опубликовали в телеграм-канале администрации Камышинского района.

Редакция «КП-Волгоград» также выражает искренние соболезнования близким павшего бойца.