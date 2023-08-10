Волгоградкам рассказали о пользе баклажанов при похудении

Роспотребнадзор советует жителям Волгоградской области употреблять баклажаны Фото: Олег УКЛАДОВ

10 августа Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе баклажанов. Эту ягоду из семейства пасленовых необходимо включить в рацион. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, антоцианы, которые содержатся в кожуре, снижают уровень холестерина, оказывают противовоспалительное действие. Хлорогеновая кислота помогает справляться с токсинами, микробами, вирусами.

- Чтобы все полезные вещества усвоились, баклажаны необходимо правильно приготовить. Подойдут рецепты печеных (в духовке или на гриле), тушеных, вареных плодов. А вот обжарка этим пасленовым противопоказана. Это даст прибавку в весе и негативно влияют на общее состояние здоровья, - уточнили в ведомстве.

Однако имеются противопоказания. Баклажаны лучше не употреблять людям с язвой желудка, другими проблемами с ЖКТ, а также почками, склонностью к аллергии, мочекаменной болезни.