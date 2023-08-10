В Волгограде поймали адвоката и трех сообщников за попытку подкупить налоговую

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело на четверых жителей за мошенничество, взятку и посредничество в преступлении. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, у владелицы фирмы по строительству инженерных коммуникаций были проблемы с налоговой. Ее счет с 8 миллионами рублей арестовали из-за долгов. Она обратилась к знакомому. Тот попросил 1 миллион для дачи взятки в налоговую через одного адвоката.

Подозреваемая передала полмиллиона юристу, а тот - 24-летнему знакомому. Последний должен был завершить дело, но сообщник решил забрать деньги себе.

Материалы для возбуждения уголовного дела предоставили сотрудники УФСБ по региону.

- В настоящее время следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел проводится комплекс следственных действий, направленный установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в следкоме.