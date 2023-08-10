Волгоградская санавиация эвакуировала двух годовалых детей с ожогами

Санавиация экстренно доставила двух маленьких детей с ожогами Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области вертолет санитарной авиации ежедневно спасает жизни пациентов, причем как взрослых, так и маленьких. С начала 2023 года крылатая скорая помощь сделала 200 вылетов, эвакуировав из отдаленных районов в клиники Волгограда и Волжского 195 человек, в том числе 33 ребенка.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, в июле крылатая скорая помощь доставила в Волгоград двух годовалых детей с ожогами. Малышей эвакуировали из Котельниковского района и Михайловки санавиацией в ожоговый центр больницы №25.

- Малыши поступили с термическими травмами, полученными в результате неосторожного обращения с горячей водой. В обоих случаях хирурги провели ряд процедур, позволяющих восстановить кожный покров, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Медики отмечаются, с начала года чаще всего санитарный вертолет отправлялся в Камышин, Михайловку, Урюпинск. Самыми распространенными причинами для эвакуации являются сердечно-сосудистые катастрофы, травмы после ДТП, ожоги.