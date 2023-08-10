Под Волгоградом суд заставил чиновников отремонтировать убитую дорогу

Дорогу отремонтировали. Фото: прокуратура Волгоградской области.

Волгоградская прокуратура через суд добилась ремонта убитой сельской дороги в станице Нехаевской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, местные жители много раз жаловались на непроходимый участок на улице Мира в границах от Октябрьской до пересечения с улицей Ленина. Мало того, что вся проезжая часть была в выбоинах и ямах, огромной проблемой было отсутствие системы водоотведения.

- Это в свою очередь способствовало скоплению на проезжей части большого количества осадков и не обеспечивало прохождение ливневых вод с автомобильной дороги без ущерба для дорожного полотна и автотранспортных средств, - уточнили в областной прокуратуре.

Нехаевский районный суд вынес решение в пользу удобства селян. Чиновников заставили привести в порядок проблемный участок.