Растут как на дрожжах: на волгоградских АЗС продолжается увеличение цен

Автомобильное топливо продолжает дорожать в Волгоградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области уже больше месяца не прекращается рост цен на автомобильное топливо. Подорожало оно и за минувшие 7 дней. На неделе с 31 июля по 7 августа на АЗС поднялись ценники на все виды топлива, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 41 копейку, литр в среднем стоит теперь 49,93 рубля. Топливо АИ-95 увеличилось в цене также на 41 копейку – до 55,47 рубля за литр. Больше всего подорожал бензин АИ-98 – на 80 копеек до 62,31 рубля за литр. На 27 копеек увеличилась стоимость у дизельного топлива, литр которого обходится водителям в среднем 57 рублей.