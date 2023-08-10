В этом году аэропорт Волгограда обслужил более 884 тысяч человек

Волгоградский аэропорт увеличил пассажиропоток. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За первое полугодие 2023 года аэропорт Волгограда обслужил 884 091 пассажира. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, поток увеличился сразу на 19%. Чаще всего волгоградцы и гости города-героя пользовались внутренними линиями. Международными рейсами от общего числа летали лишь 36 тысяч человек.

- Всего с января по июль текущего года было выполнено 7 223 рейса, перевезено более 536 тонн грузов почты, - отметили в пресс-службе аэропорта Гумрак.

В этом году пассажиры летали по 17 направлениям, рейсы выполняли 11 авиакомпаний. Самые популярные направления - Москва и Санкт-Петербург. Также волгоградцы путешествовали в Анталью, Минводы, Ереван, Новосибирск, Баку.