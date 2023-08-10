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НовостиОбщество10 августа 2023 6:14

РПН нашел цветущую питьевую воду в четырех районах Волгограда

Посторонних запахов и привкуса в воде, на которую жалуются все волгоградцы, анализ не выявил
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Питьевая вода из крана сейчас, конечно, не такая желтая. Но пить ее неприятно.

Питьевая вода из крана сейчас, конечно, не такая желтая. Но пить ее неприятно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградцы уже который день жалуются, что у питьевой воды из-под крана запах тины и сырости. После многочисленных жалоб горожан сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области взяли выборочные пробы из водопроводных кранов потребителей всех районов областного центра и отправил на исследование. Но нарушений и посторонних запахов, а также привкуса в них не нашли. Зато в четырех районах Волгограда превышены показатели цветности, сообщили в ведомстве.

- В пробах воды у потребителей Центрального, Советского, Ворошиловского, Тракторозаводского районов обнаружено незначительное превышение (в 1,2-1,4 раза) показателя цветность, - рассказали в РПН.

В остальных районах Волгограда питьевая вода из крана не цветет. Органолептические показатели воды - запах, привкус и мутность - оказались в норме во всех районах города-героя. К таким выводам пришли после исследований в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. При этом пробы воды продолжают проверять на микробиологические показатели.