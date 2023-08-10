РПН нашел цветущую питьевую воду в четырех районах Волгограда

Питьевая вода из крана сейчас, конечно, не такая желтая. Но пить ее неприятно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградцы уже который день жалуются, что у питьевой воды из-под крана запах тины и сырости. После многочисленных жалоб горожан сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области взяли выборочные пробы из водопроводных кранов потребителей всех районов областного центра и отправил на исследование. Но нарушений и посторонних запахов, а также привкуса в них не нашли. Зато в четырех районах Волгограда превышены показатели цветности, сообщили в ведомстве.

- В пробах воды у потребителей Центрального, Советского, Ворошиловского, Тракторозаводского районов обнаружено незначительное превышение (в 1,2-1,4 раза) показателя цветность, - рассказали в РПН.

В остальных районах Волгограда питьевая вода из крана не цветет. Органолептические показатели воды - запах, привкус и мутность - оказались в норме во всех районах города-героя. К таким выводам пришли после исследований в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. При этом пробы воды продолжают проверять на микробиологические показатели.