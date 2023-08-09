В Волгограде многодетная мать попала в реанимацию с тепловым ударом

Женщине около суток пришлось провести в реанимации Фото: Александр ГЛУЗ

Минувшей ночью врачи волгоградской областной клинической больницы №1спасали жизнь матери пятерых детей, которая поступила в приемное отделение с головокружением, тошнотой, учащенными дыханием и сердцебиением. Женщина получила тепловой удар, но сразу к врачам не стала обращаться и решила по совету подруги принять таблетку для нормализации давления. Об этом сообщили в облздраве.

Правда, советы подруги не помогли и состояние женщины продолжалось ухудшаться, давление упало до критически минимальных значений. В больницу волгоградка попала уже в тяжелом состоянии.

Медики поставили диагноз: тепловой удар и гипотензия. Первые сутки женщине пришлось пролежать в реанимации, но потом ее перевели в палату. На данный момент женщину ничего не беспокоит и она вскоре выпишется из больницы.