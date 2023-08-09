В Волгограде 10 августа электричество отключат в четырех районах

Электричество в четырех районах будет отсутствовать в течение восьми часов Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в ежедневном режиме продолжаются плановые отключения электричества. Будут они и в четверг. Частично обесточат более сотни домов в четырех района города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 10 августа электроснабжение временно отключат в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 света не будет на ул. Карпова, 3-27, 3а, 6-32, ул. Здоровцева, 2-40, 2а, 7-29, 33-61, ул. Малой, 4, ул. Колчеданной, 3-7, 4-10, 6а, ул. Сланцевой, 8-16, 9-19, 20-24, ул. Болвинова, 3, ул. Бетховена, 2-30, 2а, 2б, 2в, 5-17, 19-39, ул. Болвинова, 11, 15-61, 18-28, 32-58, 43а, 66-70, ул. Заозерной, 1-5, 2-8, ул. Колчеданной, 1, 2, ул. Позднышева, 21-61, 22-38. В Дзержинском районе электричество отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Анри Барбюса, 1-7, 2-10.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжение будет отсутствовать на ул. Ленинградской, 53-59, 62, 62а, 57а, 59а, ул. Елисеева, 22-30, 22а, 36-40, ул. Нежинской, 5-23, 7а, 11а, 22-30, 22а, 28а, ул. Кузнецкой, 58-66, 65, ул. Новоузенской, 2-6, 25-31, 31а. В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат пр. Университетский, 47, ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 21, ул. Калининградскую, 21.