В Волгограде служба отлова не нашла покусавшую беременную бродячую собаку

Служба отлова не может найти собаку, укусившую беременную, уже 3 месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградку Викторию Коннову в мае укусила собака, когда она шла на осмотр в женскую консультацию. На беременную набросилась одна из стаи бездомных собак и вцепилась в бедро. За пару месяцев до родов женщине назначили уколы от бешенства.

- Последний укол сделала на днях. Я, конечно же, переживала за состояние ребенка, ну и за собственное самочувствие тоже. Но благо, все хорошо, - говорит родившая месяц назад Виктория.

После произошедшего покусанная неоднократно обращалась в городскую службу отлова бездомных собак, но все попытки найти обидчицу беременной волгоградки были тщетны.

- Буквально недавно мне ответили из службы отлова. Сказали, что специалисты ездили на то место, где меня укусила собака, нашли там целую стаю бездомных животных, но все они были с чипами на ушах, все оставили как есть, - объяснила Виктория.

Теперь молодая мать старается не ходить по улице без сопровождения супруга и обходит стороной место, где ее укусила бродячая собака. О том несчастном случае ей напоминает шрам на бедре.

- Страх, конечно, присутствует. Поэтому я хожу по улице теперь только с мужем, чтобы за него спрятаться. Отпугиватель собак не вижу смысла покупать, он особо не помогает, - признается Виктория Коннова.