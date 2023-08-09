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НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:13

В Волгограде служба отлова не нашла покусавшую беременную бродячую собаку

После укуса бездомной псины женщине перед родами пришлось делать прививки от бешенства
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Служба отлова не может найти собаку, укусившую беременную, уже 3 месяца

Служба отлова не может найти собаку, укусившую беременную, уже 3 месяца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградку Викторию Коннову в мае укусила собака, когда она шла на осмотр в женскую консультацию. На беременную набросилась одна из стаи бездомных собак и вцепилась в бедро. За пару месяцев до родов женщине назначили уколы от бешенства.

- Последний укол сделала на днях. Я, конечно же, переживала за состояние ребенка, ну и за собственное самочувствие тоже. Но благо, все хорошо, - говорит родившая месяц назад Виктория.

После произошедшего покусанная неоднократно обращалась в городскую службу отлова бездомных собак, но все попытки найти обидчицу беременной волгоградки были тщетны.

- Буквально недавно мне ответили из службы отлова. Сказали, что специалисты ездили на то место, где меня укусила собака, нашли там целую стаю бездомных животных, но все они были с чипами на ушах, все оставили как есть, - объяснила Виктория.

Теперь молодая мать старается не ходить по улице без сопровождения супруга и обходит стороной место, где ее укусила бродячая собака. О том несчастном случае ей напоминает шрам на бедре.

- Страх, конечно, присутствует. Поэтому я хожу по улице теперь только с мужем, чтобы за него спрятаться. Отпугиватель собак не вижу смысла покупать, он особо не помогает, - признается Виктория Коннова.