В Волгограде из окна выпал 2-летний мальчик

Малыш упал с небольшой высоты. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Волгограде двухлетний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой, пока родители были на кухне. ЧП произошло в частном доме в Дзержинском районе 8 августа. К счастью, окно было на первом этаже, малыш в больнице. Полицейские проводят проверку, сообщили в региональном главке МВД.

Родители оставили ребенка в комнате одного. Они были на кухне, когда малыш забрался на подоконник. В итоге падения из окна мальчик получил травмы, сейчас его выхаживают медики.

Волгоградцам напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра. Ведь никакие москитные сетки не выдержат вес ребенка.