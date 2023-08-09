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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:07

В Волгоградской области женщина убила 50-летнего возлюбленного осколком стекла

Под Волгоградом женщина нанесла смертельное ранение сожителю во время ссоры
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Убийство было совершено по неосторожности

Убийство было совершено по неосторожности

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трагедией завершились семейные посиделки в городе Дубовка Волгоградской области. Влюбленная пара сидела на летней веранде, когда между ними возник конфликт и в ход пошло рукоприкладство, а также острые колющие предметы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 8 августа 46-летняя женщина поругалась со своим 50-летним сожителем. И в запале ссоры вонзила ему в спину осколок стекла. Придя в себя, она поняла что произошло и вызвала скорую. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от колото-резаного ранения.

Женщина, совершившая непреднамеренное убийство задержана, проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.