В Волгоградской области женщина убила 50-летнего возлюбленного осколком стекла

Убийство было совершено по неосторожности Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трагедией завершились семейные посиделки в городе Дубовка Волгоградской области. Влюбленная пара сидела на летней веранде, когда между ними возник конфликт и в ход пошло рукоприкладство, а также острые колющие предметы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 8 августа 46-летняя женщина поругалась со своим 50-летним сожителем. И в запале ссоры вонзила ему в спину осколок стекла. Придя в себя, она поняла что произошло и вызвала скорую. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице от колото-резаного ранения.

Женщина, совершившая непреднамеренное убийство задержана, проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.