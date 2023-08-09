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НовостиОбщество9 августа 2023 11:36

В Волгограде лишили прав мать гулявшего по футбольному полю 3-летнего мальчика

Ребенка забрали у пьющей и не заботящейся о ребенке женщины
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенка забрали у матери.

Ребенка забрали у матери.

Фото: Семен ШПАК

В Волгограде по иску прокурора Тракторозаводского района лишили родительских прав мать трехлетнего мальчика, которого в июне обнаружили одиноко бродящим по футбольному полю. Пьющую и не заботящуюся о ребенке женщину до этого не раз привлекали к административной ответственности. Горе-мамаша постоянно оставляла малыша без присмотра, сообщили в прокуратуре региона.

- 44-летняя мать с 2022 года состоит на профилактическом учете в районном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, - рассказали в ведомстве.

Мамаша злоупотребляла спиртным, часто оставляла маленького сынишку одного. Ребенок ни ходил ни в садик, ни к врачу. В графе отец – прочерк. Поэтому по решению суда мать лишили прав и взыскали с нее алименты. Малыш сейчас в социальном учреждении.