Волгоградские врачи спасли пациентку с «тихим убийцей» в организме

Медики 25-й больницы спасли пациентку с атеросклеротической бляшкой в сонной артерии Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде врачи спасли 70-летнюю пенсионерку с опасным заболеванием. В организме жительницы Волгоградской области выявили «тихого убийцу» - в сонной артерии находилась атеросклеротическая бляшка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, предотвратить сосудистую катастрофу и вернуть пациентку к нормальной жизни помогла эндоваскулярная операция.

Пенсионерка попала в реанимацию с подозрением на острое нарушение кровообращения головного мозга. У нее резко повышалось давление, были слабость в руке, расстройство памяти и нарушение речи. Специалисты диагностировали ишемический инсульт и сужение сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки. Кровообращение в сосудах головного мозга было восстановлено благодаря применению необходимых лекарств. Чтобы восстановить кровоток сонной артерии, врачи на консилиуме решили провести стентирование.

- Сонная артерия – это крупный сосуд, который снабжает мозг кровью и кислородом. Сужение его просвета – стеноз – приводит к голоданию и даже гибели клеток организма. При полном смыкании сосуда возникает инсульт – один из главных «убийц» и самая распространенная причина инвалидности людей во всем мире. Сонная артерия пенсионерки была сужена настолько, что катастрофа могла произойти практически в любой момент, - отметили в облздраве.

Стентирование сосуда проводится под местной анестезией проколом, вмешательство – малоинвазивное. Установка стента в 25-й больнице длилась полчаса. Через 3 дня после операции женщину выписали, теперь ей необходимо проходить профилактические осмотры.