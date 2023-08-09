На видео попал наезд автомобиля на курьера в Волгограде

Курьеру потребовалась госпитализация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 8 августа в центре Волгограда под машину попал пешеход. Иномарка рядом с остановкой «ул. Ткачева» сбила курьера по доставке еды. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 13.00 34-летний водитель за рулем автомобиля «Кайи» наехал на 42-летнего мужчину на малом проезде улицы Рокоссовского. Происшествие случилось напротив дома №48б по улице Рокоссовского.

Доставщик еды получил травмы. Его госпитализировали.