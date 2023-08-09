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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:11

На видео попал наезд автомобиля на курьера в Волгограде

Пешеход попал под колеса машины в центре Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Курьеру потребовалась госпитализация

Курьеру потребовалась госпитализация

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 8 августа в центре Волгограда под машину попал пешеход. Иномарка рядом с остановкой «ул. Ткачева» сбила курьера по доставке еды. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 13.00 34-летний водитель за рулем автомобиля «Кайи» наехал на 42-летнего мужчину на малом проезде улицы Рокоссовского. Происшествие случилось напротив дома №48б по улице Рокоссовского.

Доставщик еды получил травмы. Его госпитализировали.