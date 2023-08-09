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НовостиОбщество9 августа 2023 9:09

В Дзержинском районе Волгограда появится новая ярмарка

Павильон для круглогодичной торговли откроют на улице 8-й Воздушной Армии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Так будет выглядеть новая ярмарка. Фото: мэрия

Так будет выглядеть новая ярмарка. Фото: мэрия

В Дзержинском районе Волгограда появится новая ярмарка для круглогодичной торговли. Откроют ее на улице 8-й Воздушной Армии между домами №11б и №14а. Определен организатор новой торговой площадки, где на 2300 квадратных метрах разместят более 100 мест, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Ярмарка рассчитана на ведение круглогодичной торговли – для этого здесь помимо торговых рядов и павильонов предусмотрена организация складских и других вспомогательных помещений, - рассказали в администрации города.

Будут на ярмарке и санузлы, и прочие удобства для продавцов и покупателей. Прилегающую территорию площадью около 13 тысяч квадратных метров благоустроят, сделают парковку, поставят лавочки. Деревья обещают не трогать. Купить на новой ярмарке волгоградцы смогут фрукты и овощи, мясо и молочку, рыбу, бакалею, сладости и деликатесы. Вся продукция будет проходить санитарно-ветеринарный контроль. А дачникам-огородникам предложат льготные места – их будет не менее 10%.