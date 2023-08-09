Так будет выглядеть новая ярмарка. Фото: мэрия

В Дзержинском районе Волгограда появится новая ярмарка для круглогодичной торговли. Откроют ее на улице 8-й Воздушной Армии между домами №11б и №14а. Определен организатор новой торговой площадки, где на 2300 квадратных метрах разместят более 100 мест, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Ярмарка рассчитана на ведение круглогодичной торговли – для этого здесь помимо торговых рядов и павильонов предусмотрена организация складских и других вспомогательных помещений, - рассказали в администрации города.

Будут на ярмарке и санузлы, и прочие удобства для продавцов и покупателей. Прилегающую территорию площадью около 13 тысяч квадратных метров благоустроят, сделают парковку, поставят лавочки. Деревья обещают не трогать. Купить на новой ярмарке волгоградцы смогут фрукты и овощи, мясо и молочку, рыбу, бакалею, сладости и деликатесы. Вся продукция будет проходить санитарно-ветеринарный контроль. А дачникам-огородникам предложат льготные места – их будет не менее 10%.