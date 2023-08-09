Жители Волгограда жалуются на неприятный запах воды из-под крана

Волгоградцы жалуются на запах воды из-под крана Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Уже не первый день жители Волгограда бьют тревогу. В их квартирах и домах из крана течет вода со странным запахом. Волгоградцы жалуются, что вода воняет землей, сыростью и плесенью.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на горожан, с проблемой столкнулись жители почти всех районов Волгограда. По их словам, цвет воды обычный, а вот ароматы подозрительные. «Вода воняет цветением, чистая, но есть вкус сырости и запах водорослей. Тракторозаводский район», «На красном на Штеменко вода воняет тиной второй день», «Ворошиловский, воняет плесенью», «Центр, со вкусом земли второй день» - пишут горожане в социальных сетях.

Волгоградцы вынуждены обращаться в свои управляющие компании, которые, в свою очередь, направляют заявки в ресурсоснабжающую компанию. По информации «Концессий водоснабжения», с водой в Волгограде все в порядке.

- Лаборатория «Концессий водоснабжения» ежедневно проводит исследование подаваемого ресурса по более 65-ти показателям состава и свойств, чтобы гарантировать качество и безопасность воды, поступающей абонентам. Обращаем особое внимание, что по результатам исследований подаваемая вода соответствует нормам СанПин и безопасна для употребления в пищу и использования в бытовых нуждах, - отметили в компании.

Ресурсоснабжающая компания добавила, что во время жары в водопроводную воду добавляют дополнительные безопасных реагентов для обеззараживания. Также было увеличено количество промывок фильтров в водоочистных сооружениях.