МЧС предупредило волгоградцев об экстренной жаре днем 9 августа

Волгоградцев просят днем не выходить на улицу Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Волгоградской области продолжает испытывать экстремальная жара. 9 августа столбики термометров также будут зашкаливать. В среду в период 13-15 часов и до конца дня по Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+41ºС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели просят волгоградцев соблюдать меры безопасности. Днем в жару лучше не выходить на улицу и тем более на открытое солнце.

- Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха 35ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду и 4-5 часов, если используете, - напомнили в спасательном ведомстве.

Добавим, что 9 августа по региону прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Но свежести, видимо, они не принесут. До конца августа в Волгоградской области ожидается сухая и жаркая погода, об этом сообщил Гидрометцентр России.

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