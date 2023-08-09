Прокуратура обязала мэрию обустроить остановку на юге Волгограда

Волгоградцы пожаловались на призрачную остановку. Фото: прокуратура ВО

По иску прокурора суд обязал мэрию Волгограда обустроить остановку общественного транспорта «Энергетический колледж» Кировского района. На улице Кирова нет ни посадочной площадки, ни павильона для пассажиров. Волгоградцы рискуют получить травмы из-за припаркованных автомобилей посетителей расположенного неподалеку общепита, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- По мере вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района, - отметили в ведомстве.

Проверку прокуратура затеяла после жалоб волгоградцев на призрачную остановку. При этом в администрации Волгограда надзорному ведомству ответили, что все работы на остановке будут только после определения источника финансирования. Так что прокурору пришлось идти в суд, который встал на сторону горожан.