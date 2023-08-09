Топ-15 дефицитных профессий в Волгограде возглавили токари, врачи и дворники

В дефиците «синие воротнички». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список самых дефицитных профессий в Волгоградской области возглавили токари, врачи и дворники. Также в топ-15 вошли повара, слесари, сварщики, швеи. Замыкает рейтинг агроном. Такие данные приводит служба исследований hh.ru по итогам июля 2023 года на рынке труда.

Оценивали эксперты уровень конкуренции за рабочие места. Для рынка труда нормально, когда на вакансию имеется 4-7,9 резюме. Тогда и у работодателя есть выбор, и конкуренция невелика. При этом в июле в Волгоградской области на одну вакансию было лишь 3,3 резюме, по сравнению с июнем дефицит кадров чуть уменьшился. Такие же данные и в целом по ЮФО.

Что касается конкретных специальностей, то на вакансию токаря в регионе лишь 0.4 резюме, среди врачей соотношение один к одному. В хвосте топ-15 оказались агрономы – 2 резюме на вакансию. В целом в списке за исключением медиков почти сплошь «синие воротнички».

- Именно в этих сотрудниках сейчас больше всего нуждается бизнес и экономика региона. В сумме это 74% от всех вакансий, - отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.