Синоптики спрогнозировали жаркий и сухой август в Волгограде

Весь август в Волгограде будет сухим и жарким Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гидрометцентр России опубликовал прогноз на весь август. До конца последнего месяца в Волгограде ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на бюллетень Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в Волгограде будет выше нормы на 1,1 градус. Нормой являются +23,8 градуса. А вот осадков город не доберет в августе. Их будет на 25% меньше привычного показателя.

Отметим, 9 августа по Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду.

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