Волгоградские пожарные показали свою рыжую усатую коллегу Мусю

К рыжей питомице пожарные прикипели всей душой Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Ежегодно 8 июля во всем мире отмечают день кошек, и владельцы пушистых питомцев показывают и рассказывают историю их знакомства. Волгоградские пожарные не остались в стороне и показали свой пушистый талисман – рыжую кошечку по кличке Муся. В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, как у них появилась любимица.

Сами огнеборцы вспоминают - маленького, рыжего котенка они подобрали во время следования на пожар. Сначала малышку накормили, искупали и свозили к ветеринару, а хатем попытались найти хозяев, но не нашли и решили оставить кошечку у себя. Теперь Муся, именно так назвали котенка, несет службу во 2 пожарно-спасательной части Волгограда.

У Муси в ГУ МЧС особая миссия – она помогает сотрудникам снять стресс методом кототерапии. Пожарные привязались к кошке и уже считают своим счастливым талисманом. Ведь такая пушистая рыжая красавица может быть только у огнеборцев.