На въезде в Волгоград образовалась 10-балльная пробка

Волжанам пришлось вспомнить что такое реверсивное движение Фото: Эдуард Пальгунов

На трассе через мост Волжской ГЭС образовалась 10-балльная пробка на подъезде к Волгограду. Все, кто хотел попасть в город-герой из Волжского теперь вынуждены стоять неопределенное время. А причиной всему, по заверениям очевидцев, авария.

- Авария у поста ГИБДД на въезде в Волгоград. Люди с Волжского попали, - комментируют водители, которые с ветерком мчатся по мосту в сторону города-спутника.

Когда рассосется этот затор и насколько там серьезное ДТП – сказать сложно. Но в ближайшие полчаса по мосту через Волжскую ГЭС добираться в Волгоград лучше не стоит.