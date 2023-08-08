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НовостиПроисшествия8 августа 2023 14:57

На въезде в Волгоград образовалась 10-балльная пробка

На мосту через Волжскую ГЭС образовался затор из-за аварии
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волжанам пришлось вспомнить что такое реверсивное движение

Волжанам пришлось вспомнить что такое реверсивное движение

Фото: Эдуард Пальгунов

На трассе через мост Волжской ГЭС образовалась 10-балльная пробка на подъезде к Волгограду. Все, кто хотел попасть в город-герой из Волжского теперь вынуждены стоять неопределенное время. А причиной всему, по заверениям очевидцев, авария.

- Авария у поста ГИБДД на въезде в Волгоград. Люди с Волжского попали, - комментируют водители, которые с ветерком мчатся по мосту в сторону города-спутника.

Когда рассосется этот затор и насколько там серьезное ДТП – сказать сложно. Но в ближайшие полчаса по мосту через Волжскую ГЭС добираться в Волгоград лучше не стоит.