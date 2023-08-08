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НовостиНедвижимость8 августа 2023 14:53

В среду волгоградцев ожидают малочисленные отключения света

В Волгограде 9 августа электричество отключат в двух районах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В домах на пяти улицах Волгограда не будет света в среду

В домах на пяти улицах Волгограда не будет света в среду

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде не обойдется без отключения электричества в среду, правда, они будут малочисленными. Без света частично останутся только 2 района. С коммунальными неудобствами столкнутся жители домов на пяти улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 9 августа временно электроснабжения не будет в Центральном и Советском районах.

В Центральном районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Ленина, 5, ул. Краснознаменской, 8. В Советском районе обесточат с 9.00 до 17.00 пр. Университетский, 49, ул. Калининградскую, 21, ул. 35-й Гвардейской Дивизии, 21.