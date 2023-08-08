Капремонт больницы №11 завершен в Волгограде

Больницу обновили за год с небольшим. Фото: АВО

В Советском районе Волгограда завершили капитальный ремонт двух подразделений клинической больницы № 11. За год с небольшим строители обновили почти 2 тысячи квадратных метров помещений, фасады и кабинеты. Обслуживающую почти 43 тысячи горожан больницу отремонтировали по регпроекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в облздраве.

В больнице теперь приличные входные группы, сделали помещения под тяжелое медоборудование, наружную отделку и отмостку. Внутри в главном здании больницы, которому более 70 лет, модернизировали системы пожарной и охранной сигнализации, системы вентиляции, отопления и кондиционирования. Также в медучреждении появились новенькие маммограф, рентген, гастроскоп, колонофиброскоп и аппарат УЗИ.

В целом по региону в этом году капитально ремонтируют 33 медучреждения, в 22 из них работы должны завершить до конца 2023 года.