В жарком Волгограде Леонид Слуцкий предложил ввести сиесту на юге России

Делегация поднялась на Мамаев курган. Фото: ЛДПР

В Волгоград 8 августа 2023 прибыла делегация ЛДПР. Пройдясь по Мамаеву кургану, партийцы ощутили на себе все прелести 40-градусной «африканской» жары. Лидер партии Леонид Слуцкий встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и предложил ввести сиесту в южных регионах России - опробовать дневной перерыв для всех работников в экспериментальном режиме, сообщили в пресс-службе партии.

- Стоит страшная жара, почти 40 градусов. <…> Нужно предусмотреть возможность введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой. Или перевод части сотрудников на удалённую работу. Или введение 4-дневного режима работы, чтобы у работников было больше времени на восстановление. Это поможет и с разгрузкой дорог, - заявил Леонид Слуцкий.

Политик отметил, что такая жара, какая стоит сейчас в Волгограде и соседних регионах, может тяжело ударить по здоровью. Поэтому сиеста не будет лишней, тем более, что средняя температура постепенно растет.

Также на встрече с губернатором Слуцкий отметил старания региональных властей поддержать бойцов СВО. Среди главных проблем выделил состояние ЖКХ.