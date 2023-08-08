В Волгоградской области иномарка вылетела с трассы и перевернулась

На место аварии выехали две бригады скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 8 августа на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» Волгоградской области иномарка выехала с магистрали и перевернулась. ДТП произошло в Камышинском районе. Ранения получили 2 человека, в том числе ребенок.

Авария произошла в Камышинском районе. Фото: Клиническая станция скорой медицинской помощи.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 11.30 36-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением, после чего иномарка оказалась на обочине и перевернулась

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По информации клинической станции скорой медицинской помощи, на место происшествия выехали две бригады медиков. Водитель от госпитализации отказался.

- В результате ДТП в больницу доставлена 15-летняя пассажирка автомобиля. 41-летняя пассажирка осмотрена медиками на месте, - уточнили в региональной полиции.