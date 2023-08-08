Не дала денег на выпивку: в Волгограде внук избил бабушку ногами

Внуку грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: Евгения ГУСЕВА

С многочисленными травмами в больницу 6 августа привезли 74-летнюю пенсионерку из Краснооктябрьского района Волгограда. Вскоре полицейские задержали и подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью – 33-летнего внука. Выяснилось, что пьяный ранее судимый мужчина просил у бабушки денег на выпивку, а когда та отказала, жестоко избил руками и ногами, сообщили в ГУ МВД по региону.

- Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в полиции.

Известно, что внук уже не раз сидел, постоянно выпивал. В тот вечер он пришел к бабушке изрядно пьяным и зверски избил ее, когда та не дала денег на то, чтобы он продолжил банкет. Лупил руками и ногами по голове и телу. На волгоградца завели уголовное дело, ему грозит до восьми лет тюрьмы.