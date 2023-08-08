Волгоградцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий возглавляют внезапные специальности Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде вывили самые высокооплачиваемые предложения по работе в августе. Среди них оказались водитель большегруза, автомеханик и монтажник окон. Об этом сообщает сайт SuperJob.ru.

Так больше всех в Волгоградской области сможет получать водитель категории Е. Его зарплата составляет 170 тысяч рублей. От соискателей требуется лишь годовой опыт водительского стажа категории Е, однако если он отсутствует – это не проблема. Работникам предлагается бесплатное обучение, график работы гибкий.

Чуть меньше в Волгоградской области будет получать монтажник окон на коммерческих строительных объектах. От кандидатов требуется умение работать с электроинструментом, а также внимательность при выполнении работ.

Замыкает тройку вакансий с высокими зарплатами автомеханик – он может получать от 80 тысяч рублей ежемесячно. В обязанности работника будет входить проведение ТО и ремонт автомобилей, работа с документацией, повышение квалификации и поддержание чистоты на рабочем месте.

Также высокие зарплаты в регионе предлагаются инженеру-сметчику и менеджеру прямых продаж.