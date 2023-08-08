В Волгограде регоператор установит более 1000 новых контейнеров для мусора

Более тысячи баков расставят по городу. Фото: ЭкоЦентр

В Волгограде приступивший к обязанностям с 1 августа новый мусорный регоператор установит на контейнерных площадках более 1000 новых баков для ТКО. Расстановка тары уже началась в Кировском, Дзержинском, Красноармейском и Тракторозаводском районах областного центра. Менять «ЭкоЦентр» будет испорченные, сгоревшие и недостающие контейнеры, сообщили в администрации региона.

- На закупку контейнеров регоператор «ЭкоЦентр» направил порядка 14 миллионов рублей, - рассказали в обладминистрации.

Параллельно считают, сколько понадобится контейнеров не только в городе, но и в районах области. Волгоградцев же просят не жечь мусорные баки и свалки, что в последнее время случается довольно часто.

Напомним, «ЭкоЦентр» стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области с 1 августа взамен банкротящегося и не справившегося со своими обязанностями «Ситиматик-Волгоград». Уже неделю в областной столице разгребают мусорные завалы. Каждый день вывозят около 2000 тонн отходов и зачищают свалки, которые остались после прежнего регоператора. Для волгоградцев работает горячая линия – 8(8442)230-230 ежедневно с 8.00 до 20.00.