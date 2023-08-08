ГИБДД нашла массу нарушений на дорогах в центре Волгограда

Дорожные знаки прячутся в деревьях почти везде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД прошли с проверкой по дорогам в центре Волгограда и нашли массу нарушений. Разметка – затертая или ее вовсе нет, дорожные знаки прячутся в ветвях деревьев и покоцаны, что затрудняет видимость для автомобилистов и создает аварийные ситуации. Такие выводы сделали госавтоинспекторы о состоянии улично-дорожной сети, сообщили в ГУ МВД по региону.

- По выявленным недостаткам со стороны Госавтоинспекции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ, - рассказали в главке.

Так, нарушения нашли на Центральной набережной. На Нулевой продольной беда с пешеходными переходами. Дорожные знаки не видны или частично закрыты, картинка на части знаков отвалилась. Такая история на спуске с 7-й Гвардейской. Движение здесь оживленное, участок прямой – водители разгоняются и расслабляются, когда вдруг на дороге возникают пешеходы.

На пересечении улиц Глубокоовражной и Краснознаменской дорожных знаков «Пешеходный переход» и вовсе местами нет. Разметка стерлась, у части знаков нет обязательной светоотражающей флуоресцентной желто-зеленой пленки. То же и на самой Краснознаменской, плюс на подходе к пешеходному переходу нет асфальта. На улице Пушкина плохо видны знаки приоритета, нет дорожной разметки для разделения транспортных потоков. И это далеко не все недостатки, которые предстоит устранить местным властям.