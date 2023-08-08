Жителей Дзержинского района Волгограда перепугал звук взрыва

Звук взрыва услышали жители Дзержинского района Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Около полудня 8 августа волгоградцы стали публиковать тревожные сообщения в социальных сетях. Они сообщали о сильном звуке взрыва, перепугавшем их. Громкой хлопок был слышен в Дзержинском районе Волгограда.

Удалось выяснить, что потревожило волгоградцев. Причиной пронесшегося оглушительного звука стали проблемы с электропроводкой в одном из зданий в поселке Ангарский. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- По улице Ползунова было короткое замыкание без последующего горения, - уточнили в спасательном ведомстве.

Напомним, утром 8 августа в Ворошиловском районе Волгограда произошел крупный пожар в частном секторе. На площади 110 квадратных метров горели 2 дома. Огонь был потушен в 10.35. Обошлось без пострадавших и жертв.