В Волгограде потратят 783 тысячи рублей на ремонт мемориальной доски на острове Людникова

На ремонт мемориала готовы потратить 783 тысячи рублей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде организовали торги по поиску подрядчика, который восстановит мемориальную доску «Схема обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии на острове Людникова». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Реставраторам предстоит восстановить поврежденные фрагменты схемы и отремонтировать стелу. Работы должны пройти с момента заключения контракта до 13 октября 2023 года, сообщается в опубликованных документах на портале госзакупок. Максимальная стоимость реставрации была оценена в 783 тысячи рублей, на аукционе эта сумма может снизиться.

- В текущем году будут восстановлены и две башни танка Т-34, расположенные на территории мемориального комплекса «остров Людникова». Помимо этого, ведется подготовка к восстановлению мемориала «Руины дома директора завода «Баррикады», в котором находился командный пункт 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии и ряд других мемориалов, - отметили в мэрии.

Напомним, остров Людникова, находящийся в Краснооктябрьском районе Волгограда, уже несколько лет находится в запустении. Он зарос бурьяном, а его сооружения разрушаются. На прошлой неделе возмутилась состоянием мемориального комплекса депутат Государственный думы Ольга Занко.