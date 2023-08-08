В Волгограде в частном секторе загорелись несколько домов

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Утром 8 августа в Ворошиловском районе Волгограда случился крупный пожар. Загорелись 2 дома в частном секторе в Чембарском переулке. Волгоградцы сообщают о больших клубах черного дыма, поднимающихся над городом.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 9.25. На место ЧП выехали пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда. В 10.10 огонь был локализован.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.