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НовостиПроисшествия8 августа 2023 7:22

В Волгограде в частном секторе загорелись несколько домов

Крупный пожар тушат в частном секторе Ворошиловского района Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Утром 8 августа в Ворошиловском районе Волгограда случился крупный пожар. Загорелись 2 дома в частном секторе в Чембарском переулке. Волгоградцы сообщают о больших клубах черного дыма, поднимающихся над городом.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 9.25. На место ЧП выехали пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда. В 10.10 огонь был локализован.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.