В Волгограде побит 25-летний температурный рекорд

В такую жару спасаться можно только водой Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде несколько дней держится экстремальная жара. Столбики термометров зашкаливают и перекрывают абсолютные максимумы. В Волгоград побит 25-летний температурный рекорд.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре, 5 августа в городе было 39,3°С, предыдущий максимум в этот день был датирован 2010 годом и был 38,5°С. А 6 августа побит 25-летний рекорд. В Волгограде столбики термометров показывали 37,5°С, прошлый максимум 6 августа был в 1998 году - 37,1°С.

Напомним, МЧС за последнюю неделю неоднократно предупреждало о сильной жаре. Днем 8 августа по области ожидается до +42°С. В последние дни в Волгограде некоторые градусники вовсе показывают больше +50°С, такие цифры можно увидеть на остановочных павильонах. Медики и спасатели просят волгоградцев следить за своим здоровьем, потому как жара очень опасна, в такую погоду даже спорт может навредить. Между тем, синоптики пообещали небольшое снижение температуры воздуха в Волгограде и области, ожидаются освежающие дожди.